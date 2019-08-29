Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü
ANKARA (AA) – Çankaya Belediyesi Hoy-Tur halk dansları topluluğu 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi.
Çankaya Belediyesinin Kızılay'daki binası önünde sahne alan Hoy-Tur halk dansları topluluğun gösterisinin ardından bir konuşma yapan Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi ulusal günlerimiz, bizi biz yapan günlerimizdir çünkü bir ulus, eğer bağımsız yaşarsa bir ulustur." dedi.
Taşdelen, bu toprakları Türk milletine vatan yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilere minnet duyduğunu ifade etti.
Konuşmanın ardından şarkılar seslendiren Çankaya Belediyesi bandosuna vatandaşlar ilgi gösterdi.
BENZER HABERLER
-
Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü
-
TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ ÜSLERİ – Teknopark Ankara'dan 50 milyon dolarlık ihracat hedefi
-
Sevimli oğlak sahibine yol arkadaşı oldu
-
“Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi”
-
“PKK son çırpınışlarını sergilemektedir”
-
Sivas'ta HES kanalının patlaması
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.