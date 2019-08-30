Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü
ANKARA (AA) – Kızılcahamam'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlandı.
15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında düzenlenen törende, Kızılcahamam Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, Cumhuriyet Savcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Meydanındaki törenin ardından Ankara Vali Yardımcısı Abdullah Bölük, Kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti.
Daha sonra protokol üyeleri Şehit Fatih Duru Parkı’na geçerek, Şehit Anıt Ağacını ziyaret etti, vatan için canını veren bütün şehitlere dua edildi.
Törene, Ankara Vali Yardımcısı Abdullah Bölük, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Cumhuriyet Başsavcısı Hamza Ocak, siyasi parti ilçe başkanları, meclis üyeleri, Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.
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