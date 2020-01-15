Büyükkılıç'tan belediye başkanlarına pastırma ikramı
KAYSERİ (AA) – Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi için gittiği Ankara'da, belediye başkanlarına pastırma ikramında bulundu.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Büyükkılıç'ın, ATO Congresium'daki programa katılan belediye başkanlarına, Kayseri'nin ünlü lezzeti pastırma ikram ettiği kaydedildi.
Açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin burada kurulan standa uğrayan belediye başkanlarına kentin meşhur lezzetlerinden tattırarak damakları şenlendirdiği vurgulanarak, ziyaretçilerin ünü sınırları aşan pastırmayı afiyetle yedikleri ifade edildi.
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