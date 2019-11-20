Büyükkılıç'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pastırma ikramı

KAYSERİ (AA) – Kayseri Büyükşehir Belediye Memduh Büyükkılıç, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a pastırma ikramında bulundu.

Büyükşehir belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin geçen hafta düzenlediği Gastronomi Turizmi Çalıştayı gündeme getirilen Kayseri'nin lezzetleri, Büyükkılıç tarafından Ankara'ya da taşındı.

Büyükkılıç, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısı için gittiği Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüştü.

Kayseri halkının selamlarını ileten Büyükkılıç, Kayseri'nin en önemli lezzetlerinden birisi olan pastırma da ikram etti.

Büyükkılıç, Erdoğan'a Kayseri'de düzenlenen Gastronomi Turizmi Çalıştayı ve Kayseri mutfağını dünyaya tanıtmak için yapacakları çalışmalar hakkında da bilgi verdi.