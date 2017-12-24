Büyükşehir kar ve buzlanmaya karşı 24 saat görev başında
Konya merkezde ve Yeni Büyükşehir Yasası ile merkeze bağlanan mahalle yollarında Fen İşleri Dairesine bağlı 7 bölge şefliğinde çalışmalar gece boyu devam ederken yollar sürekli açık tutuldu. Kar ve buzlanmaya karşı Konya merkez ve tüm ilçelerde görev yapmak üzere 28 ayrı noktada Acil Müdahale Ekipleri bulunduran Konya Büyükşehir Belediyesi, 24 saat boyunca özellikle kritik alt ve üst geçitler, kavşak noktaları ve rampalar başta olmak üzere sorumluluklarındaki caddelerde solüsyon ve tuzlama çalışması yaptı, yollarda biriken karları temizledi. Konya’da herhangi bir kapalı yol bulunmazken Büyükşehir sorumluluğundaki ilçe ve mahalle yollarında da kar küreme çalışmaları gecenin ardından kar yağışına göre sürdürülüyor.
Büyükşehir Yol Yönetim Merkezi
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Yol Yönetim Merkezinde Türkiye’de ilklerden olan Buzlanma Takip Sistemi de aktif olarak kullanılıyor. Sistem ile şehir merkezindeki bazı noktalardan asfalt sensörleriyle bilgi akışı sağlanarak buzlanmanın önüne geçiliyor. Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde olumsuz kış koşullarının ihbar edilmesi için 444 55 42 numaralı acil çağrı hattını kullanıyor. Bu numaradan 24 saat boyunca Büyükşehir Belediyesi Fen İşlerinin nöbetçi ekiplerine ulaşılabiliyor.
-
Kışın filizlenen üzüm asması endişelendirdi
-
Sivaslı 80’lik herkül
-
Sokak köpeğine serenat
-
Oğlunu kaybeden Mesut Yılmaz’ın en zor hitabı
-
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden su kesintisi açıklaması
-
Yüksekova’da Geylani ailesi kış ortasında evsiz kaldı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
02
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
ÇUMRA İLÇE JANDARMANIN TİTİZLİĞİ İLE KISA SÜREDE ZANLILAR YAKALANDIKonya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Konya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Alibeyhüyüğü Mahallesi’nde yanmış otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, aracın Nebahat Ulukavak’a ait olduğunu belirledi. Cesedin ise kadının, bir gündür kendisinden haber alınamayan oğlu Emre Ulukavak’a (27) ait olduğu […]
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.