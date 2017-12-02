BÜYÜKŞEHİR TARİHİ MEKANLARI ŞEHRE KAZANDIRIYOR
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Alaadin Tepesi karşısındaki tarihi mekanlardan biri olan Gazi Mustafa Kemal İlkokulu’nda Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen restorasyon çalışmalarını inceledi.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Alaaddin Tepesi karşısında bulunan tarihi Gazi Mustafa Kemal İlkokulu’ndaki restorasyon çalışmasında sona yaklaştı.
Çalışmaları yerinde inceleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, belediye olarak Konya’daki tarihi mekanları restore ederek günümüzde kullanılır hale gelmesini sağladıklarını belirterek, bu mekanların insanların istifadesine sunulmasının, şehri temsil noktalarının biri olmasının önemline dikkat çekti.
Alaadin Tepesi’ne, Alaaddin Camii’ne bakan tarihi mekanlardan biri olan Gazi Mustafa Kemal İlkokulu’nun yapılan restorasyonla şehre yeniden kazandırılacağını belirten Başkan Akyürek, Cumhuriyet’in ilk dönem mimarisinin güzel örneklerinden biri olan eserin kısa süre içinde tamamlanacağını ifade etti.
Konya’nın artık dünya şehirleri ile anıldığını, yüzbinlerce yabancı misafir ağırladığını kaydeden Başkan Akyürek, “Konya’yı Selçuklu’dan bugüne gelişimin izlerinin görülebildiği bir şehir olarak düzenlemeye çalışıyoruz. Bu kapsamda Alaaddin Tepesi’nde yapmakta olduğumuz çalışmalar, çevresi ile bir bütün olarak değerlendiriliyor. Bir başkent olan Konya’da Kılıçarslan Şehir Meydanı’nda Payitaht Müzesi yapıyoruz. Burada bu eserler yeniden canlandırılacak. Alaaddin Tepesi üzerindeki Orduevi binasının yeri değiştirildikten sonra ortaya çıkan alanın arkeolojik park olarak kullanılması çalışmasını yürütüyoruz. Kılıçarslan Köşkü’nün temelleri üzerinde yapılan çalışmaların da bitirilmesi ile Mevlana Kültür Vadisi’ndeki ana odaklardan birisi şekillenmiş oluyor” dedi.
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