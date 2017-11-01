BÜYÜKŞEHİR’DEN “ALTINBAŞAK” TARIM ŞEHİRLERİ YARIŞMASI

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde kurulmakta olan Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği tarafından “Altınbaşak” Tarım Şehirleri Yarışması düzenlenecek. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde kurulmakta olan Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği tarafından “Altınbaşak” Tarım Şehirleri Yarışması düzenlenecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulmakta olan Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği tarafından “Altınbaşak” Tarım Şehirleri Yarışması düzenlenecek. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Tarım Şehirleri Birliği tarafından 2018 Mart ayı içerisinde Konya’da yapılacak yarışma ile tarımsal hayatın canlandırılması, tarımsal altyapının iyileştirilmesi, tarıma dayalı ekonominin güçlendirilmesi ve tarımsal kimliğin korunmasının hedeflendiğini söyledi. ‘Türkiye’de Tarımın En’leri’ ve ‘En İyi Proje’ başlıklarıyla 2 ana kategoride düzenlenecek yarışmaya bütün Büyükşehir belediyelerinin katılabileceğini kaydeden Başkan Akyürek, uygulanmış veya uygulanmakta olan projelerden dereceye girenlerin jüri tarafından belirleneceğini ifade etti. Türkiye’de Tarımın En’leri ve En İyi Proje -Altınbaşak” Tarım Şehirleri Yarışması “Türkiye’de Tarımın En’leri” kategorisinde, 6360 sayılı Büyükşehir Yasasının yürürlüğe girmesinden itibaren TÜİK resmi verilerine göre 2016 yılında bitkisel ve hayvansal üretimi, Tarımsal Gayrisafi Yurt İçi Hasıla ile ekonomiye katkısı en fazla olan, 2013-2016 yılları arasında bitkisel ve hayvansal üretimi ile kişi başı düşen milli gelirini en fazla artıran 30 büyükşehir sıralamasında birinciler ödüllendirilecek. “En İyi Proje” kategorisinde ise; Tarımsal Eğitim ve Yayım Faaliyetleri, Tarımsal Destekleme Faaliyetleri, Tarımsal Altyapı Yatırımları, Pazar Oluşturma Faaliyetleri, Tarımsal İnovasyon ve diğer konularda yarışma şartnamesine göre başvuru yapanlar arasından belirlenen projeler ödüllendirilecek. 6360 sayılı kanun kapsamında faaliyet gösteren Büyükşehir Belediyeleri tarımsal alandaki çalışmalarını “Büyükşehir Belediyelerinde Tarımsal Dönüşüm” ana temalı En İyi Proje Yarışmasında en fazla 2’şer projeyle yarışabilecek. Yarışmanın amacı -Yarışma ile tarım konusunda belediyelerin daha fazla dikkatini çekmeyi, tarımsal faaliyetleri yaygınlaştırmayı, halkta ve tarım alanında çalışanlarda farkındalık oluşturmak için yenilikçi ve girişimci proje/fikir/çözümler üretmelerini sağlamayı ve bu doğrultuda bilgi ve becerilerin geliştirilmesi amaçlanıyor. Başvuran projelerde, tarımı ekonominin merkezine koyan şehirlerde tarımla uğraşan kesimlerin yaşam standartlarını ve refah düzeylerini yükseltmesi bekleniyor. Konuyla ilgili detaylı bilgiye www.konya.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor.