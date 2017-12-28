Büyükşehir’den Kadınhanı’na şehir konağı ve otogar

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Kadınhanı İlçesi’ne kazandırdığı Şehir Konağı ve Otogar yatırımları tamamlanmak üzere. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, ilçelere şehir konağı kazandırma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, Kadınhanı Şehir Konağı’nın da kısa süre içinde hizmete gireceğini söyledi. Büyükşehir Yasası öncesi ilçe ziyaretleri sırasında hanımlardan Aile Sanat ve Eğitim Merkezi (ASEM) yapılması konusunda yoğun talep aldıklarını kaydeden Başkan Akyürek, bu kapsamda yaptıkları şehir konaklarının ASEM olarak hizmet verdiğini belirtti.

Kadınhanı’nda yapımı son aşamaya gelen şehir konağının kısa süre içinde hizmete gireceğini kaydeden Başkan Akyürek, yatırımın yüzme havuzu, spor salonu, meslek edindirme kurs alanları ve çok amaçlı salonları ile ilçeye değer katacağını ifade etti. Şehir Konağı ile birlikte bahar aylarında temelini attıkları Yeni Kadınhanı Otogarı’nın da tamamlanmak üzere olduğunu ve önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirten Başkan Akyürek, iki yatırımın maliyetinin 3,2 milyon lira olduğunu dile getirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, bütün ilçelere şehir konakları kazandırma çalışmaları kapsamında bugüne kadar Akşehir, Ereğli, Bozkır, Cihanbeyli, Çumra, Güneysınır, Ilgın, Karapınar, Kulu, Seydişehir, Sarayönü ve Tuzlukçu şehir konaklarını tamamlarken Kadınhanı ile birlikte Beyşehir ve Ahırlı şehir konaklarının yapımı devam ediyor. İhalesi tamamlanan Akören, Halkapınar ve Hüyük ilçelerinde ise şehir konağı yapımları başladı.