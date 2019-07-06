Büyükşehirden “Kadınlar Ankara'dan Ne İstiyor?” anketi
ANKARA (AA) – Ankara Büyükşehir Belediyesince başlatılan "Kadınlar Ankara'dan Ne İstiyor?" isimli anket çalışması kapsamında, kadınlara eğitimden sağlığa, ulaşımdan sosyal projelere kadar birçok soru yöneltiliyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2019'dan bu yana sürdürülen "Yerel Eşitlik Eylem Planı" çerçevesinde, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kadın ve Aile Müdürlüğü Kadın Danışma Merkezince hazırlanan "Kadınlar Ankara'dan Ne İstiyor?" isimli anketle, kent yaşamındaki kadınların ihtiyaçlarının belirlenmesi hedefleniyor.
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen, yaklaşık 5 bin kadının katılımının hedeflendiği ankette, eğitimden sağlığa, ulaşımdan kreş ihtiyacına kadar belediyenin kadına yönelik çalışmalarından beklentileri anlamaya yönelik pek çok soru soruluyor.
Başkentli kadınlar, belediyenin web sitesi üzerinden (anket.ankara.bel.tr), Kızılay Metro istasyonundaki dijital ekranlar aracılığıyla ya da yüz yüze yapılan görüşmelerle temmuz sonuna kadar soruları yanıtlayabilecek.
– "Önerilerimizin önemsenmesi çok güzel"
Ankete katılan kadınlar, uygulamadan memnuniyetlerini dile getirdi.
Üniversite öğrencisi Seren Zeynep Öztepe, anket uygulamasını faydalı bulduğunu ve soruları incelediğinde bazı uygulamaları bilmediğini gördüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:
"Örneğin ankette 'Güvenli durak uygulamasından haberdar mısınız?' diye bir soru vardı. Benim böyle bir şeyden yakın zamana kadar haberim yoktu. Öğrenci olduğum için yurda geç saatlerde dönerken tedirgin oluyordum, güvenli durak uygulaması ile gideceğim yurdun önüne kadar bırakılıyor olmak kendimi çok güvende hissettiriyor. Bu hizmetlerin yanı sıra metrolarda bebek bakım odalarının artırılmasını istiyorum. Kardeşim bu konuda zorluk yaşıyor. Birçok bebekli annenin de bu konudan muzdarip olduğunu düşünüyorum."
Ev kadını 35 yaşındaki Zehra Mumcu da kadınlara yönelik bir anket uygulanmasının önemli olduğunu belirtti. Mumcu, "Fikrimizin sorulması, önerilerimizin önemsenmesi çok güzel. Başkentte araçların kaldırımlara park etmesinden çok şikayetçiyiz. Hamileler, bebek arabalarını kullanan aileler ve engelliler çok zor durumda kalıyor. Buna bir çözüm bulunsun istiyorum. Başkent'in daha temiz olması çocuklarımız için çok önemli." ifadelerini kullandı.
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