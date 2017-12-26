Büyükşehirin çözüm masası: ‘Mavi Masa’
Başkent’in 7/24 saat esasına dayalı çalışan çözüm masası Mavi Masa’ya vatandaşların ilgisi de oldukça yoğun. Her türlü sorunu yerinde çözmeyi amaçlayan masaya son bir ayda gelen çağrıların büyük çoğunluğunu ise, “Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’yı tebrik” ve “24 saat kesintisiz ulaşım için teşekkür” mesajları oluşturdu.
Kent yaşamıyla ilgili her türlü görüş ve talebin alındığı, cevaplandırıldığı, çözüme kavuşturulduğu Mavi Masa, 100’ün üzerinde uzman personeli ve günlük ortalama 7 bine ulaşan çağrı kaydıyla hizmet veriyor.
Sosyal medya üzerinden de başvuru yapılabiliyor
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Mavi Masa, yeni nesil e-belediye yapılanmasıyla da yerelde örnek olarak gösteriliyor. Telefon, yüz yüze, online, e-posta, twitter, facebook, whatsapp, mobil uygulama ve e-devlet’in de aralarında bulunduğu 18 ayrı kanaldan ulaşılabilinen Mavi Masa çatısı altında ayrıca ASKİ, ambulans, cenaze gibi hizmet birimlerine ilişkin çağrılar da çözüme kavuşturuluyor.
Ankara’da Büyükşehir Belediyesi ve Halkla İlişkiler Bankosu ve Sıhhiye ofisi başta olmak üzere Batıkent ve Kızılay metro istasyonları ile 5 ayrı noktada vatandaşın tüm sorunlarını çözmek için yüz yüze temas kuruyor.
Başkan Tuna’ya tebrik mesajları ilk sırada
Son 1 yılda 1,5 milyon gibi rekor bir çağrıya cevap veren Mavi Masa’ya, son bir aydaki gelen çağrıların büyük çoğunluğunu ise iki mesaj oluşturdu. Vatandaşlar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mustafa Tuna’yı yeni görevinden dolayı tebrik ederken, Tuna’nın göreve gelmesinin ardından verdiği kesintisiz 24 saat ulaşım müjdesi için teşekkür etti. Başkentlilerden gelen her talebi, ilgili birimlere anında ileten ve takibini yapan Mavi Masa, vatandaşlara geri dönerek çözümün sonucuna ilişkin bildirimde de bulunuyor.
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