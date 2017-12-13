Büyükşehir’in su yatırımları kız kesmiyor

Bu yıl 16 ilçede 24 yeni su deposu inşa eden KOSKİ, 5 ilçede 7 su deposunu da kısa süre içinde tamamlayacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, 6360 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu kapsamında Konya il sınırları içerisinde bulunan su depolarının bakımını yaparken ihtiyaç duyulan yerlere yeni su depoları yapıyor. Konya’nın bütün ilçelerindeki mevcut su depolarının hijyenini ve güvenliği sağlamak, eksikliklerini gidermek, su kaçaklarını önlemek üzere kuyu ve pompa istasyonlarını da içine alan geniş çaplı bir bakım ve revizyon çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel müdürlüğü, bunun yanında yeni su depoları da inşa ederek vatandaşların sağlıklı, uzun ömürlü, kesintisiz su hizmeti alabilmeleri için tüm önlemleri alıyor.

16 ilçede 24 yeni su deposu

Mevcut depoların bakımsız olmaları, kaçaklarının fazla olması, konumlarının olması gerekenden daha aşağıda olması dolayısıyla bazı evlerin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayamadıklarını tespit eden KOSKİ Genel Müdürlüğü, 16 ilçede 24 yeni su deposu yaptı. Doğanhisar Tekke, Ilgın Kapaklı, Selçuklu Akpınar, Yunak Saray, Bozkır Taşbaşı, Sarayönü Karabıyık, Taşkent Bolay, Çeltik Doğanyurt, Akşehir Saray mahallelerinde 100 metreküplük, Doğanhisar Koçaş mahallesinde 300 metreküplük, Akşehir Çakıllar, Taşkent Balcılar, Hüyük Karaali, Cihanbeyli Kuşça mahallelerinde 500 metreküplük, Seydişehir Merkez, Halkapınar Merkez, Selçuklu Tatköy mahallelerinde bin metreküplük, Cihanbeyli merkezde 2 bin metreküplük, Seydişehir merkez 5 bin metreküplük depo inşa edildi. Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, TOKİ konutlarına içme ve kullanma suyu verilebilmesi amacıyla Bozkır merkezde 500 metreküplük, Ereğli merkezde de bin metreküplük depo yaptı. Ayrıca Altınekin Koçaş Mahallesinde Altınekin Grup İçme Suyu Projesi kapsamında 500 metreküplük, Kulu Grup İçme Suyu Projesi kapsamında 1000 metreküplük, Cihanbeyli Karabağ Mahallesinde ise Cihanbeyli Grup İçme Suyu Projesi kapsamında 2 bin metreküplük depo inşa edildi.

Yapımı süren ve 2018 yılı Haziran-Temmuz döneminde deposu tamamlanacak olan ilçe ve mahalleler ise şöyle: Cihanbeyli Böğrüdelik, Seydişehir Akçalar ve Bostandere, Ilgın merkez ve Aşağıçiğil, Grup Suyu kapsamında Çeltik merkez ve Tuzlukçu merkez mahalleleri.