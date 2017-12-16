Çaldığı motosiklete kapkaç yaparken yakalandı

Olay, saat 22.15 sıralarında merkez Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesi Kosova Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 farklı hırsızlıktan aranması olan Kadir A.(23) merkez Selçuklu ilçesi Bedir Mahallesinde bir iş yerinin önünde park halinde olan 42 DJK 11 plakalı motosikleti çaldı. Çaldığı motosikletle yaklaşık iki saat sonra Kosova Sokak üzerine gelen şüpheli sokak üzerinde yürüyen 62 yaşındaki Nermin Ö.’nün çantasını kapkaç yapmaya çalıştı. Bu sırada Nermin Ö. çantayı bırakmaması üzerine yerde sürüklenerek yaralandı. Olay üzerine çevredeki vatandaşlar ve olay yerinden geçen polis ekiplerince kapkaç şüphelisi Kadir A. yakalanarak gözaltına alındı. Yol kenarında park halinde olan bir otomobil ise zarar gördü. Kapkaç sırasında yere düşerek yaralanan Nermin Ö. ise ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Motosikletinin çalındığından polis arayınca haberi oldu

Olay üzerine polis ekipleri ise motosiklet üzerinde inceleme yaptı. Polis ekipleri motosiklet üzerindeki plakadan motosikletin sahibine telefonla ulaştı. Motosiklet sahibi V.İ.’nin ise motosikletinin çalındığından polis ekipleri arayınca bilgisi olduğu öğrenildi.

Polis Ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere şubeye götürüldü.

Öte yandan olayda yaralanan Nermin Ö. ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.