Çaldıkları inşaat malzemeleriyle kaçarken yakalandılar

Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nakipoğlu Mahallesi’nde bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat çevresinde şüpheli şahısların gezdiği ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler hakarete geçti. Eski İstanbul Caddesi üzerindeki inşaatları inceleyen polis, bir inşaatın korkuluk demirlerinin kırıldığını fark etti. Çevrede şüphelileri araştırmaya başlayan polis, cadde üzerinde 3 kişinin üç tekerlekli el arabasıyla kaçtığını gördü. Şüphelilerin peşine düşen polis, yaşları küçük olduğu öğrenilen M.Ö., N.K. ve Z.T.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin el arabasında yaklaşık 5 bin lira değerinde malzeme ele geçirildi. Malzemeler sivil giyimli polisler tarafından üç tekerlekli el arabasıyla Asayiş Şube Müdürlüğü bahçesine götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerin ilk ifadesinde, çaldıkları malzemeleri hurdacıya satacaklarını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından ele geçirilen inşaat malzemelerinin sahibine teslim edildiği ifade edildi.