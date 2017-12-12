Çaldıkları motosiklet ile kaçarken kaza yaptılar

Edinilen bilgiye göre, olay Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Cumhuriyet Caddesi üzerinde devriye atan polis ekiplerini gören motosikletli iki şahıs kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan motosiklet Cumhuriyet Caddesi ile İnönü Caddesinin kesiştiği noktada yola çıkınca geçmekte olan 16 D 0676 plakalı dolmuşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerinde bulunan iki şahıs yola fırladı. Polis ekipleri, olay yerine ambulans isterken dolmuşta bulunan yolcu ve sürücü kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine gelen ambulansla Bursa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı şahısların yapılan incelemede Suriyeli oldukları ve motosiklet çalıntı olduğu için kaçtıkları belirlendi. Kaza sonrası çalıntı motosiklet, çekici tarafından otoparka çekildi.