Çaldıran dondu

Bölgede etkili olan kar yağışının ardından hüküm süren soğuk hava, yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Çaldıran ilçesinde 5 gündür hava sıcaklığı gece saatlerinde eksi 27 ile 32 dereceye kadar düşerken, gün içerisinde ise sıcaklık 12 derece olarak ölçülüyor. Gün içerisinde etkili olan sis yer yer görüş mesafesini düşürürken, trafikte de aksamalara neden oluyor.

İlçede soğuk hava nedeniyle akarsu ve dereler buz tutarken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Türkiye’nin en soğuk yerleşim alanlarından biri olan Çaldıran ilçesinin Ayrancılar ve Oruçlu mahallelerindeki ağaçlar kırağı tuttu, akarsu ve dereler dondu. Ortaya çıkan manzara ise kartpostallık görüntüleri aratmıyor.

Yaşamın neredeyse durma noktasına geldiği Oruçlu Mahallesi sakinleri, sıcaklığın gece eksi 27 ile 32 dereceye kadar düştüğünü belirterek, “Biz bu hayata alışmışız, yapacak bir şey yok. Hayat şartları çok zordur” dediler.

Ayrancılar Mahallesi sakinlerinden M. Nuri Aktaş ise havanın çok soğuk olduğunu belirterek, “Soğuktan dolayı fazla dışarıya çıkamıyoruz. Öğrencilerimizi sabah 06.00 sıralarında okula götürürken çok zorlanıyoruz. Bu saatlerde hava daha fazla soğuk oluyor. Biz bu hayata alışmışız, hayatımız böyle devam ediyor” ifadelerini kullandı.

İlkokul öğrencisi Fatma Nur Aktaş ise okula gittiklerinde servis araçlarının çok soğuk olduğunu, bu nedenle çok üşüdüklerini söyledi.

Yaren Aktaş isimli öğrenci de soğuk havaya rağmen şarkı söyleyerek okul yoluna koyuldu.

Seracettin Seçkin

