“Çalışan her 10 kadından 1'i tekstil, hazır giyim ve deri sektöründe”
ANKARA (AA) – Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, "İmalat sanayisinde çalışan her iki kadından biri, Türkiye'de bütün sektörlerde çalışan her 10 kadından 1'i tekstil, hazır giyim ve deri sektöründe çalışıyor. Türkiye'nin her yerinde irili ufaklı tekstil, hazır giyim fabrika ve atölyesi görürsünüz. Dokuma, hazır giyim ve deri bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltan en önemli alandır." dedi.
Ay, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kapsamında basın mensuplarıyla restoranda bir araya geldi.
Emekçilerin en önemli paydaşının basın mensupları olduğunu belirten Ay, tüm basın mensuplarının Basın Bayramı'nı kutladı.
Öz İplik İş Sendikasının "Dokuma, Hazır Giyim ve Deri" iş kolunda yer aldığını anımsatan Ay, şunları söyledi:
"Bu yılın ocak ayı verilerine göre iş kolumuzda 1 milyon 42 bin kişi çalışıyor. Sendikalı işçi sayısı ise 95 bin 278. Bu kabul edilemez bir durum. Sendika olarak hedefimiz, iş kolumuzda çalışan işçilerin çoğunluğunun sendikalı ve toplu sözleşmeden yararlanır hale getirilmesidir. Ölçülebilir bir hedef olarak iş kolumuzda en fazla üyeye sahip olma performans kriterini belirledik."
Ay, "Dokuma, Hazır Giyim ve Deri" iş kolunun Türkiye'nin en önemli sektörlerinden birisi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Tekstil ve hazır giyim yılda 25 milyar dolardan fazla ihracat yapılan sektördür. Düzenli olarak yıllık 20 milyar dolar dış ticaret fazlası veren bir sektördür. Her yıl ülkemizin cebine net 20 milyar dolar döviz koyuyoruz. İmalat sanayisinde çalışan kadınların yarısı tekstil ve hazır giyim sektöründe çalışır. İmalat sanayisinde çalışan her iki kadından biri, Türkiye'de bütün sektörlerde çalışan her 10 kadından 1'i tekstil, hazır giyim ve deri sektöründe çalışıyor. Türkiye'nin her yerinde irili ufaklı tekstil, hazır giyim fabrika ve atölyesi görürsünüz. Dokuma, hazır giyim ve deri, bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltan en önemli alandır."
– "İmalat sanayisinde emeklilik yaşları aşağıya çekilmeli"
Ay, çalışanların, ücretleri üzerinden ağır vergi yüküne maruz kaldığını belirterek, vergi dilimlerinin çalışanlarının kazançları dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi gerektiğini anlattı.
Çalışma hayatının önemli sorunlarından birisinin de emeklilikte yaşa takılanlar olduğunu dile getiren Ay, "Özellikle imalat sanayisinde fiili olarak emek harcayan çalışanlar için emeklilik yaşları yeniden gözden geçirilmeli, itibari hizmet, yıpranma gibi modeller uygulanarak emeklilik yaşları aşağıya çekilmelidir." dedi.
Kıdem tazminatı sisteminde değişiklik tartışmalarına da değinen Ay, şu ifadeleri kullandı:
"Emekçiler, iş güvencesiz bir kıdem tazminatını kabul edemez. Kıdem tazminatının fona dönüştürülmesi gibi modeller hiçbir zaman 'işçiyi işten çıkarmanın kolaylaştığı' bir yapıya dönüşmemelidir. İş güvencesi sistemi, bütün işyerlerine, çalışan ve çalıştıranın bulunduğu her türlü işyerini kapsayacak şekilde yaygınlaştırılmalıdır. Bütün işçilerin yararına, herkesi kapsayacak şekilde ve kırmızı çizgimiz olan 1 yıla karşılık 1 aylık ücret dahil, mevcut kazanılmış haklarımızın tamamının korunduğu şekilde bir kıdem tazminatı fonu kurulmasına sıcak bakmaktayız. Elbette bu fonun yönetiminde işçiler de olmalı ve nemalandırılmasına, denetimine yönelik bağımsız, hesap verebilir bir model seçilmelidir."
– "Örgütlenmeye müdahale eden işverenlere ağır ceza verilmeli"
İş kollarında örgütlenmek ve toplu sözleşmeden yararlanan işçi sayısını artırmak için var güçleriyle çalıştıklarına işaret eden Ay, şöyle konuştu:
"Sendika olarak örgütlendiğimiz iş yerlerinde hak temelli olarak işverenle uyum içinde faaliyetimizi sürdürüyoruz. Bu çalışma ortamından dolayı örgütlü olduğumuz iş yerlerindeki işverenlere teşekkür ederim. Ancak bir grup işveren var ki kimse kusura bakmasın bunu söylemek zorundayım; Anayasal hak olan örgütlenmenin önüne çok çeşitli engeller çıkarıyorlar. İşverenlerin haksız, hukuksuz hatta Anayasa ihlali sayılacak tavırlarının çok çeşitli kademelerde görmezden gelinebildiğine şahit oluyoruz. Talebimiz şu; örgütlenme faaliyeti yürüten işçisine Anayasa'yı ihlal ederek hukuk dışı müdahale eden işverenlere yönelik en ağır ceza verilmelidir."
-
“Çalışan her 10 kadından 1'i tekstil, hazır giyim ve deri sektöründe”
-
Karayolları işçisi bulduğu para dolu çantayı sahibine ulaştırdı
-
Kırşehir'de depo yangını
-
“Belediye Mahallemizde Projesi” hayata geçirildi
-
Ankara'dan kısa kısa
-
Azerbaycanlı hasta Türkiye'de robotik cerrahiyle şifa buldu
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]