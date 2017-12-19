Çamaşır yıkama fabrikası alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre yangın, Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Çalı Organize Sanayi Bölgesi Gri Cadde üzerinde bulunan bir çamaşır yıkama fabrikasında gece saatlerinde çıktı. Hastanelerin ve otellerin kirli çamaşırlarını yıkayan fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İçerisi kumaş dolu olan fabrikada yangın kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. Yangını görenlerin, 110 ekiplerine haber vermesinin üzerine yangın yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi geldi. 12 itfaiye aracı ve 44 personel yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından tamamen söndürüldü. Yaklaşık 45 kişinin çalıştığı fabrikada gece çalışan olmaması olası bir faciayı önledi. Yangında yaralanan olmazken polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı fabrika büyük hasar gördü.

İtfaiye ve polis ekipleri yangının nasıl çıktığını belirlemek için soruşturma başlattı.