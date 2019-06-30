Camide “baba oğul, dede torun” buluşması
ANKARA (AA) – Beypazarı ilçesinde sabah namazında "baba oğul, dede torun" buluşması yapıldı.
Oğuzkent Camisi din görevlileri tarafından düzenlenen buluşmada, baba oğul, dede torun birlikte namaz kıldı.
İlçe Müftüsü Mehmet Karakoyun, yaptığı açıklamada, Hazreti Muhammet'in çocuklara değer verdiğini söyledi.
Buluşmayı düzenleyen din görevlilerine teşekkür eden Karakoyun, "Namazın önemi hakkında ve geleceğin teminatı çocuklarımıza dini, saygıyı, sevgiyi mutlaka öğretmemiz gerekir. Çocukları asla ihmal etmeyelim. Çocuklara kardeşliği, sevmeyi, sevilmeyi edep ve hayayı mutlaka öğretmemiz gerekir. Temel dini eğitimleri namaz süreleri, namaz kılma, 'ağaç yaş iken eğilir' misali çocuklarımıza, yaz kurslarında öğretmeye çalışıyoruz. Hocalarımızdan da Allah razı olsun. Bu çocuklarımız bir şeyler verebiliyorsak ne mutlu bize." diye konuştu.
Namazın ardından kahvaltı ikramında bulunuldu, din görevlileri ve çocuklar buradan halı sahaya geçerek maç yaptı.
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