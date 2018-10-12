Camiler ve Din Görevlileri Haftası
SİVAS (AA) – Suşehri ilçesinde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla müftülük personeli düzenlenen programda bir araya geldi.
Suşehri Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda konuşan Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, cami görevlilerinin, doğumdan ölüme kadar hayatın her noktasında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.
Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutlayan Kaymakam Uzunoğlu, "Değerli hocalarımız çok önemli bir vazife ifa ediyorsunuz. Doğumdan ölüme kadar hayatımızın her noktasında önemli bir yere sahipsiniz. Toplumumuzu dini konularda aydınlatarak, ilmiyle amil olup güzel konularda bilgi verip daha iyi nesillerin yetişmesine katkıda bulunuyorsunuz." diye konuştu.
İnsanların en güzel dersi, en güzel ilmi camideki hocalardan öğrendiğini vurgulayan Uzunoğlu, "Halen görev yapmakta olan din görevlilerimize daha nice başarılar diliyorum. Emekli olmuş din görevlilerimize sağlıklı ve uzun ömürler, vefat eden din görevlilerimize Allah’tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Programa, Suşehri Belediye Başkan Vekili Mustafa İnan, İlçe Müftüsü Yaşar Kaşkaya, İl Genel Meclis Üyesi İdris Yazıcı, görevde ve emekli olan din görevlileri katıldı.
-
Büyükelçiler Kapadokya'da buluştu
-
Erciyes Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni
-
Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de
-
Kamyon ve kamyonet yüklü tır üst geçide çarptı
-
Başkentin satranç müzesi 3 yaşında
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.