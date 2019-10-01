ANKARA (AA) – Beypazarı Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri ilçe merkez ve taşra mahallelerinde bulunan ibadethanelerde "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla temizlik yaptı

Halkın ve vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik mekanlarda ibadet etmesi için 25 kişilik ekiple, ilçe merkezi ve taşrada bulunan 105 caminin temizliği devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında ibadethanelerdeki halı, kütüphane, mihrap, minber, vaaz kürsüsü, ayakkabılık ve camların baştan aşağı temizlenmeye çalışıldığı kaydedildi.

İlçe Müftülüğü ve din görevlilerinden gelen taleplere göre temizlik programını oluşturan ekiplerin ibadethanelerin temizleme uygulamasını belirli periyotlarla yıl boyunca devam ettirecekleri belirtildi.

İlçe Müftüsü Mehmet Karakoyun, belediyenin başlattığı bu çalışmayı yerinde bulurken, İslam’ın en önemli kurallarından birinin de temizlik olduğunu söyledi.