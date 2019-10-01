AKSARAY (AA) – Aksaray İl Müftülüğü tarafından "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.

Aksaray Müftülüğü Kılıçaslan Toplantı Salonunda düzenlenen programda konuşan Vali Ali Mantı, Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle bütün din görevlilerin haftasını kutladı.

Her sistemin her devletin hassas kurumları olduğunu ifade eden Vali Ali Mantı, şöyle konuştu:

"Bizim hassas kurumlarımız başında Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatımız ve onların görevlileri geliyor. Yaptığımız görev son derece kutsal. Hem Allah'ın bizden istediği hem toplumun bizden beklediği görevler var. Onun için görevimizi yaparken tek başımıza olmadığımızı sadece şahsımız adına görev yapmadığımızı, yaptığımız yanlışların ve doğruların toplumda ciddi bir karşılığı olduğunu bilmemiz lazım. Yaptığımız her adımda dikkatli olmamız lazım."

İl Müftüsü Cemalettin Bal ise merkez de 136, kent genelinde ise 605 caminin bulunduğunu söyledi.

153 Kuran kursunda 3 bin 100 öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Bal, bu kurslardaki yaklaşık 400 öğrencinin hafızlık eğitimi aldığını kaydetti.