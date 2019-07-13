Çanakkale 1915 Müzesi Gezici Tırı Yerköy'de

YOZGAT (AA) – Çanakkale 1915 Müzesi Gezici Tırı Yozgat'ın Yerköy ilçesine geldi.

Haşim Kılıç Mahallesi İstasyon Meydanı'nda ziyarete açılan ve 4 bin parça eserin sergilendiği gezici müzenin iki gün ziyarete açık kalacağı bildirildi.

Müzeyi ziyaret eden Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Çanakkale'yi göremeyen ilçe halkını müzeye davet etti.

Müzenin gezilip görülmesi gerektiğini ifade eden Yılmaz, AA muhabirine, "Çanakkale 1915 Müzesi Gezici Tırı'nda, Birinci Dünya Savaşı sırasında 1915-1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda Türk orduları ile itilaf devletleri arasındaki savaşlara katılan askerlere ait eşyalar ve savaş malzemeleri bulunmaktadır. Vatandaşlarımız bu müzeyi ziyaret ettikten sonra Çanakkale'ye gitme konusunda daha büyük bir istek duyacak. Halkımız ayaklarına gelen bu fırsatı değerlendirmeli." dedi.