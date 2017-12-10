Çanakkale Boğazı fırtına nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı

Kuvvetli fırtına ve sağanak yağış Çanakkale Boğazı’nda deniz ulaşımını olumsuz yönde etkiliyor. Dün gün boyu devam eden ve bu sabaha karşı fırtına ve sağanak yağışın etkisini arttırmasıyla birlikte boğazda görüş mesafesi azaldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri tarafından, boğaz trafiği saat 09.30’dan itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Ayrıca telsiz kanalından gemi kaptanları bilgilendirildi. Boğaza girişi yapamayan gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı.

Havanın normale dönmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Murat Yüksel – Utku Yaşar Cüce

