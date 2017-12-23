Çanakkale’de seferlere fırtına engeli

Kuzey Ege’de etkili olan fırtına nedeniyle sabah Gökçeada ve Bozcaada’ya yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş. yetkilileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle sabah Gökçeada’dan saat 07.00 ve Kabatepe’den 09.00’daki, Bozcaada-Geyikli arasında yapılması planlanan Bozcaada’dan 07.15 ve Geyikli’den saat 08.00’deki feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.