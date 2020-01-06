Çankaya'da 2019'da 26 kadın sığınma evinde barındırıldı
ANKARA (AA) – Çankaya Belediyesi Kadın Danışma Merkezi ve Sığınma Evi, geçen yıl 26 kadın ile onlarla evden ayrılmak durumunda kalan 23 çocuğu ağırladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kadınlara sosyal, psikolojik ve hukuki destek sağlayan Kadın Danışma Merkezi, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama riski bulunan kadınlara destek kapsamında, 497 kadınla telefonla ya da yüz yüze görüşerek danışmanlık hizmeti verdi.
Bu doğrultuda, Çankaya Belediyesi Kadın Danışma Merkezi ve Sığınma Evi, 26 kadına ve onlarla birlikte evden ayrılmak durumunda kalan 23 çocuğa kapılarını açtı.
Sığınma evi, anneleriyle birlikte kalan çocukların okul ve okul öncesi eğitimlerine de katkıda bulundu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Gönül isterdi ki sığınma evleri hiç olmasın ama kadınlar ihtiyaç duyduğu sürece yanlarında olacağız." ifadelerini kullandı.
Ayrıca şiddete uğrayan, şiddete uğrama riski bulunan kadınların belediyeye ait "458 89 00/1154" numaralı telefonu arayarak destek isteyebileceği aktarıldı.
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