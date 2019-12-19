Çankaya'da “Çocuk Elçiler Projesi” tanıtıldı

ANKARA (AA) – Ankara'nın Çankaya ilçesindeki okullarda öğrenim gören Türk ve yabancı uyruklu öğrenciler arasında kültürel etkileşim, dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştirmek amacıyla hayata geçirilen "Çocuk Elçiler Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara, Orman Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, projenin farklılıkların zengilik olduğu gerçeği üzerine kurgulandığını belirtti.

"Renklerimiz, dillerimiz, ülkelerimiz, kültürlerimiz farklı olabilir ancak bizler aynı gezegende yaşıyoruz." diyen Buhara, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler her seyden önce insanız. Aslında ortak noktamız farklılıklarımızdan daha fazla. Bugün bu salonda birbirimizi daha iyi tanımak ve çocuklarımıza daha iyi bir dünya bırakmak için buradayız. Çocuklarımız geleceğe uzanan dallarımız, umutlarımız, dünyadaki bütün güzel renklerin temsilcileridir. Dolayısıyla bu projeye destek olan herkese teşekkür ediyorum."

Konuşmanın ardından yapılan tanıtımda 4 ay sürecek proje kapsamında yabancı ve Türk öğrencilerin Türkiye'deki tarihi mekanları birlikte gezip, müze ziyaretleri yapacağı ayrıca yörelerine ait halk oyunlarını birbirlerine öğretmelerinin amaçlandığı kaydedildi.