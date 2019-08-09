Çankaya'da temizlik işçileri gece yarısı iş bıraktı
ANKARA (AA) – Ankara'nın Çankaya ilçesinde belediye temizlik işçileri gece yarısı iş bırakarak eylem başlattı.
Çankaya Belediyesi bünyesindeki Çanpaş AŞ'de çalışan bin 250 işçi, belediye ile üye oldukları DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerini protesto ederek eylem kararı aldı.
Gece yarısı iş bırakan işçiler Çankaya bölgesindeki çöpleri toplamayarak, belediyenin Mühye'deki (Yeşilkent Mahallesi) şantiyesinde eyleme başladı.
– Park ve bahçe ile çevre temizliği işçileri de göreve çıkmadı
Temizlik işçilerinden Serkan Şahin, DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile Çankaya Belediyesi arasında yürütülen toplu iş sözleşmesinin gece yarısı uyuşmazlıkla sonuçlandığını belirtti.
Kendilerine istemedikleri bir sözleşmenin dayatıldığını öne süren Şahin, toplu sözleşmeden doğan haklarının gasbedilmeye çalışıldığını belirterek gece yarısından itibaren iş bıraktıklarını kaydetti.
Bu kapsamda gece göreve çıkan çöp toplama araçlarının geri döndüğünü ve Çankaya bölgesindeki katı atıkların toplanmadığını ifade eden Şahin, park ve bahçe ile çevre temizliğinde çalışan işçilerin de sabah saatlerindeki mesailerinde göreve çıkmadığını söyledi.
– "Haktan, hukuktan bahsederken biz işçilerin hakkını vermiyor"
İşçilerden Alaattin Yollu da Türkiye'nin en büyük ve en gözde ilçelerinden biri olan Çankaya'da çalıştıklarını dile getirerek, "Belediye Başkanımız Alper Taşdelen her yerde haktan, hukuktan ve adaletten bahsederken biz işçilerin hakkını vermiyor. Biz hakkımızı istiyoruz, köleliğe mahkum edilmek istemiyoruz." diye konuştu.
Belediye yönetiminin mevcut sendika yönetimiyle beraber işçiyi hiçe sayan bir sözleşme ortaya koyduğunu iddia eden Yollu, tüm çalışanların bunu reddettiğini ve haklarını alana kadar direneceklerini ifade etti.
Alkışlar ve sloganlar eşliğinde haklarını talep eden işçiler daha sonra davul ve zurna eşliğinde halaylar çekti.
İşçiler, taleplerini sendika yönetimi ile belediye yönetimine bildirdiklerini dile getirerek eylemlerini olumlu bir sonuç alıncaya kadar sürdüreceklerini belirtti.
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