Çankırı'da “fosil” kazıları
ÇANKIRI (AA) – Çankırı'da, daha önce gergedan, kılıç dişli kaplan, zürafa, yaban atları, sırtlan, gelincik, antilop, oklu kirpi, bizon gibi fosillerin bulunduğu "Çorak Yerler Omurgalı Fosil Lokalitesi"nde bu yılki kazılar devam ediyor.
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayla Sevim Erol başkanlığındaki kazılar 10 kişilik ekiple yürütülüyor.
Prof. Dr. Erol, gazetecilere yaptığı açıklamada, 19 yıldır Çorak Yerler Lokalitesi'nde kazı çalışması gerçekleştirdiğini söyledi.
Bölgenin zengin omurgalı hayvan çeşitliliğine sahip olduğuna işaret eden Erol, şu bilgileri aktardı:
"Burası 8 milyon yıl öncesine giden bir dönemin zengin omurgalı hayvan çeşitliliğinin yaşamış olduğu bir bölge. O dönemlerde burası sulu bir bölge. Ormanlık, savan, her çeşit ekolojik ortamda bulunan hayvanlar var. Gergedanlardan zürafalara, kılıç dişli kaplanlardan geyiklere, ceylanlara kadar burada 30'a yakın türü bulabiliyoruz."
– "Dünyada referans noktası"
Dünyada başka hiçbir bölgede yaşamayan türleri Çorak Yerler Lokalitesi'nde bulduklarının altını çizen Erol, şunları dile getirdi:
"Bunlardan ikisine Çankırı'nın eski isimlerini vererek isimlendiriyoruz. Şu anda bulunduğumuz alan dünyada referans noktası olarak kullanılıyor. Dolayısıyla biz Çankırı için önemli olan tabiat varlığının sonuna kadar kullanılmasından yanayız. Bizim buradan çıkardığımız 4 bine yakın fosil var. Her yıl temmuz-ağustos aylarında kazı çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu sene ödenek az olduğundan dolayı küçük bir ekiple geldik. Artık Çorak Yerler'in kitap haline dönüştürülme zamanı geldiği için biz yakında burayı kitap haline dönüştürüp hem Çankırılılara hem de yurt dışına bu çalışmamızı göndererek tanıtımı daha iyi sağlamaya çalışacağız. Bulduğumuz fosiller arasında çok değişik hayvanlar, günümüzde yaşamayan geçmişte yaşamış olan hayvanların fosilleri var."
Erol, kazı çalışmalarının 30 Ağustos'a kadar devam edeceğini kaydetti.
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