Çankırı'da kamyon ile çarpışan otomobil park halindeki araçlara çarptı
ÇANKIRI (AA) – Çankırı'da kamyon ile çarpışan otomobil, park halindeki araçlara çarpıp hasar görmelerine neden oldu.
Raşit Bal idaresindeki 01 Y 6566 plakalı kamyon, Çankırı-Kastamonu kara yolu İstasyon Kavşağı mevkisinde aynı yönde seyreden Satılmış Akbaş yönetimindeki 18 AK 067 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarında park halindeki 3 araca çarptı.
Kazanın farkına varmayan kamyon sürücüsü ise Çankırı Lisesi kavşağında polis ekiplerince durduruldu.
Kazada 4 araçta hasar meydana geldi.
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