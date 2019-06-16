Çankırı'da sağanak etkili oldu
ÇANKIRI (AA) – Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı çadırlar su altında kaldı.
Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde yaşanan sağanak nedeniyle tarım arazilerinin drenaj kanallarından taşan su, Kızılırmak ilçesi ile Tımarlı köyü yolu kenarında bulunan mevsimlik işçilerin yaşadığı alanı bastı.
Taşan su nedeniyle yaklaşık 170 kişinin yaşadığı 29 çadır, sular altında kaldı.
Çadırlardaki aileler, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekiplerince güvenli bir alana taşındı.
Mevsimlik işçilerden Fadile Altındağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'dan çalışmak için bölgeye geldiklerini söyledi.
Tarlalarda çapa yaparak hayatlarını sürdürdüklerini anlatan Altındağ, "Dün akşamdan beri yağmur yağıyor. Şiddetli yağmurun ardından aniden çadırlarımızı su bastı. Yardıma gelip bizi çadırlardan çıkardılar. Yardım etmeselerdi boğulurduk. Eşyalarımız, yiyeceklerimizin tamamı sular altında kaldı." dedi.
Altındağ, yetkililerden yardım beklediklerini kaydetti.
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