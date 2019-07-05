Çankırı'da sağanak sele neden oldu
ÇANKIRI (AA) – Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlı Karamustafa köyünde etkili olan sağanak sele yol açtı.
Akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık iki saat süren yağış nedeniyle sel meydana geldi.
Köyde birçok evi su bastı, tarım arazileri zarar gördü.
Sel nedeniyle kapanan yolların açılması için iş makineleriyle çalışma yürütülüyor.
Köy muhtarı Ramazan Aydın, AA muhabirine, can kaybının olmadığını ancak çok fazla maddi hasar oluştuğunu belirterek, "Sel yollardaki arabaları sürükledi, evlere çamur doldu. Şu an kapanan yollarımızı iş makineleriyle açmaya çalışıyoruz. Devletimiz bizim için tüm imkanlarını seferber etti." dedi.
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