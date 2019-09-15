Çankırı'daki sarsıntılar vatandaşı sokağa döktü

ÇANKIRI (AA) – Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde gün boyu süren sarsıntılar nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar geceyi sokaklarda geçiriyor.

Çerkeş'te saat 09.00'da 4,7, saat 09.03'te 4,8, saat 14.46'da 4,3, saat 21.08'de 4,1 ve saat 22.03'te 4.3 büyüklüğünde meydana gelen yer sarsıntılar, vatandaşları tedirgin etti.

Deprem sonrası sokaklara dökülen vatandaşlar, ateşler yakarak ısınmaya çalışırken bazı vatandaşlar da sokağa kurduğu çadırlarda ve otomobil içerisinde geceyi geçiriyor.

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremlerin gün boyu devam ettiğini söyledi.

En son saat 22.00 civarında depremin meydana geldiğini ve depremler sonucu vatandaşların tedirginlik yaşadığını belirten Sopacı, "Vatandaşlarımız şu an endişe içerisinde. Evlerinin önünde ateş yakarak veya çadırlarda, otomobil içerisinde geceyi geçirmeyi tercih ediyorlar." dedi.

– "Büyük bir deprem olacağı iddialarına itibar etmeyin"

Sosyal medyada büyük bir deprem olacağı iddiası dolaştığını ve bu tür açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini anlatan Sopacı, şöyle konuştu:

"Asla bu tür açıklamalara itibar etmeyelim, AFAD tarafından böyle bir açıklama yok. Şu anki depremler ilk depremin artçı sarsıntıları. Vatandaşlarımızı sükunete davet ediyoruz. AFAD Başkanlığı tarafından 100 çadır Çerkeş'e ulaşmak üzere. Sabah da çadırlar gelmeye devam edecek. Bu çadırları dağıtıp kuracağız. Vatandaşlarımıza bütün kurumlarımızla hizmet için bekliyoruz. İnşallah korktuğumuz olmaz. Gündüz köyleri dolaştık, zarar tespitleri yapıldı. Evlerine giremeyen vatandaşlarımız için de her türlü tedbirimizi alıyoruz."

– "Korkudan eve giremiyoruz"

Deprem sonrası evinin önüne çadır kuran Ali Osman Yılmaz da geceyi çadırda geçirmeyi planladığı söyledi.

Korkudan eve giremediğini bu yüzden çadır kurduğunu belirten Yılmaz, kendisinin çadırda eşinin de otomobilde geceyi geçireceğini kaydetti.

İlk defa deprem yaşadığını ve büyük korku duyduğunu anlatan Orhan Veli Yankaş da sabaha kadar sokakta kalacaklarını dile getirdi.

Emrah Özışık ise sabah 09.00'da meydana gelen deprem sonrası eve bir daha giremediğini geceyi dışarıda geçireceğini ifade etti.

13 yaşındaki Yusuf Doğdu, sabah deprem sonrası evden dışarı kaçtığını, soğuk havaya rağmen ateşin başında geceyi geçireceğini aktardı.