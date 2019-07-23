Çatalhöyük Çumra Belediye Spor Kulübü Derviş Deniz'le anlaştı
KONYA (AA) – Çatalhöyük Çumra Belediye Spor Kulübü, Teknik Direktör Derviş Deniz ile anlaştı.
Çatalhöyük Çumra Belediye Spor Kulübü Başkanı Halit Oflaz, yönetim kurulu üyeleriyle 2019 – 2020 sezonunda yeni başarılar hedeflediklerini ve yeni sezon için Pro Lisanslı Derviş Deniz ile sözleşme imzaladıklarını söyledi.
Başkan Oflaz şöyle devam etti:
"Çatalhöyük Çumra Belediye Spor Kulübümüzde, 2019 – 2020 sezonunda A Takımı Teknik Direktörlüğü görevi için Derviş Deniz hocamızla anlaştık. Kendisinin görev süresi boyunca kulübümüze katacağı tecrübeler ve sporcularımızın da göstereceği azim doğrultusunda başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Hocamız ve tüm sporcularımıza yeni sezonda başarılar diliyorum. Çumramıza ve spor kulübümüze hayırlı olsun."
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