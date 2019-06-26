Çatalhöyük Milli Tarım Zirvesi'nin ardından
KONYA (AA) – ASKON Konya Şube Başkanı Yakup Yıldırım, Çatalhöyük Milli Tarım Zirvesi'nin sonuç bildirisinin yayımlandığını söyledi.
Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çatalhöyük Milli Tarım Zirvesi'nin, tarımda sorun ve çözüm yollarına katkı sağlayacağını söyledi.
Türkiye tarımının yeniden yapılanması, genel problemleri ve çözüm yollarının zirvede masaya yatırıldığını anımsatan Yıldırım, zirvede; milli tohumculuk politikası, bitkisel ve hayvansal üretimde yerli tohum konularının konuşulduğunu anımsattı.
Yıldırım, Türkiye tarımının dünya piyasaları ile rekabet edilebilirliği, üretim çeşitlendirmeleri ve yeni bitkilerin kazanımı ve pazarlamasının tarım ekonomisine katkı sağlayacağını vurguladı.
Zirveden 18 maddelik sonuç bildirgesi yayımlandıklarını anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:
"Tarım politikaları, günlük siyasi politikaların üzerinde konumlandırılmalıdır. Tarım teşkilatı özerk bir yapı olarak tasarlanmalı ve yapılandırılmalıdır. Hayvancılıkta uzun vadeli politikalar tasarlanıp, uygulanmalıdır. Referans süt fiyatlarını belirleyen Ulusal Süt Konseyinin alt gruplarından biri olan Sanayici Alt Grubuna yem sanayicilerinin de dahil edilmesi gerekmektedir. Üreticiye sağlanan desteklerin sadeleştirilmesi ve verime, üretilen ürün miktarına göre verileceği bir destekleme sistemi hayata geçirilmelidir."
Yıldırım, ASKON'un zirve çıktıları ışığında, ülkenin tarım sektörünün hakettiği konum ve değere ulaştırılması noktasında çalışmalarına özveriyle devam edeceğini sözlerine ekledi.
-
Şarkışla'da TÜBİTAK bilgilendirme toplantısı
-
Başkentte Selçuklu dönemine ait 2 bin 910 gümüş sikke ele geçirildi
-
Çatalhöyük Milli Tarım Zirvesi'nin ardından
-
Başkan Arı inceleme ve ziyaretlerde bulundu
-
Ilgın'da 8. Halı Saha Futbol Turnuvası sona erdi
-
LGS'de tam puan alan öğrenci altınla ödüllendirildi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]