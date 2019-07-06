Çayıralan'da çöp toplama etkinliği

YOZGAT (AA) – Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, daha temiz bir ilçe için çöp toplama etkinliği düzenledi.

Vatandaşlarla birlikte ilçe merkezinde başlayan çöp toplama etkinliği Kayapınar mesire alanında sona erdi. Katılımcılara teşekkür eden Codar, vatandaşları çevre temizliği konusunda duyarlı olmaya davet etti.

Codar, ilçede farkındalık oluşturmak amacıyla çöp toplama etkinliği düzenlediklerini vurgulayarak, "Yaptığımız bu işi hafif diye değerlendirmemek lazım. Gerçekten bilinçli bir toplum için olması gereken kurallardan biri. İnşallah bunu sık sık yapmayı düşünüyoruz. Etkinliğimize katılan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinlik sonrası Kayapınar mesire alanında katılımcılara kavurma ve ayran ikram edildi.