Çekerek Barajı'na 400 bin balık bırakıldı
YOZGAT (AA) – Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Çekerek Barajı'na 400 bin yavru sazan bırakıldı.
Çekerek Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Dursun Uslu, ilçede geçimini balıkçılıkla sağlamaya çalışan vatandaşları desteklemek amacıyla Çekerek Barajı'na 400 bin yavru balık bırakıldığını söyledi.
Uslu, balıkçılığın Çekerek'te yeni bir geçim kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Kooperatifimizin 20 üyesi bulunuyor ve yaklaşık 100 kişi istihdam ediliyor. Barajdaki alabalık tesislerinden de birçok yere balık gönderiliyor. Üyelerimizin birçoğu daha önce çiftçilik yaparken şimdi balıkçılık yapıyor." dedi.
Bu yıl balığın az olduğuna değinen Uslu, "DSİ de baraja her yıl belirli miktarda yavru balık bırakıyor. Bu yıl 400 bin bırakıldı inşallah önümüzdeki dönemlerde barajda balık sayısı artar, üyelerimiz de daha fazla gelir elde eder. Desteklerinden dolayı DSİ Genel Müdürlüğüne teşekkür ediyorum." diye konuştu.
-
Çekerek Barajı'na 400 bin balık bırakıldı
-
Anaokulunda aşure etkinliği
-
Hadim’de münazara yarışması düzenlendi
-
Camiler ve Din Görevlileri Haftası
-
Kırıkkale'de motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı
-
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.