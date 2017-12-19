Çeviri İşletmeleri Derneği, Avrupa Çeviri İşletmeleri Birliği’ne kabul edildi

Türkiye’yi temsilen başvuruda bulunan ÇİD, geçtiğimiz günlerde EUATC tarafından üyeliğe kabul edildi. Türkiye’de çeviri alanında bir kalite standardı oluşturmayı ve çeviri sektörünün sağlıklı bir şekilde gelişmesini teşvik etmek üzere kurulan Çeviri İşletmeleri Derneği, ülkemizde faaliyet gösteren çeviri işletmelerini dünya pazarlarına açmak ve bu pazarlarda tutunmak kaydı ile Türkiye’yi çeviri ve yerelleştirme üssü konumuna getirmeyi hedefliyor. Derneğin, çeviri işletmeleri arasındaki diyaloğu ve iletişimi iyileştirerek, etik mesleki değerlerin yerleşmesine katkıda bulunduğu, yeni çevirmenlere ve yeni işletmelere yol göstererek, tüketici bilincini artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüğü ifade edildi.

İstanbul’da düzenlen basın toplantısında Avrupa Çeviri İşletmeleri Birliği’ne, dernek olarak üye olduklarını duyuran ÇİD Başkanı Rafet Saltık, konu hakkında bilgiler verdi. Toplantıya dernek üyeleri ve sektör temsilcileri katıldı. Toplantıda ayrıca derneğin yaptığı çalışmalar ele alındı.

”Aslında biz, birazda Avrupa Birliği’ne girdik”

Türkiye’de çeviri sektörünün çok güçlü bir sektör olmadığı, tam tersi zayıf bir sektör olduğuna vurgu yapan ÇİD Başkanı Rafet Saltık, ”Dernek, çeviri sektörünü güçlendirmek ve bir araya getirmek amacıyla kuruldu. Bugüne kadar çok önemli çalışmalar yaptığımızı düşünüyoruz. Bunlar akademi sektörü işbirliği programı, iş ortaklığı programı, çeviri işletmelerinin güçlendirmesi adına düzenlediğimiz programı ve daha da önemlisi Türkiye’ye yeniden İpek Yolu’nu kurmayı, ve bu yolu Türkiye’de yeniden hayata geçirmeyi tasarlayan ‘Yeniden İpek Yolu’ projemiz. Türkiye’de ÇİD, Avrupa Çeviri İşletmeleri Birliğinin üyesi olmuştur. 2 sene kadar önce bu başvuruyu yaptık. Bu bir noktada aslında tercüme sektöründe, dünya tercüme sektörlerinde Avrupa Birliğinin kendisidir. Bizim sektörümüzdeki Avrupa Birliğidir. Aslında biz, sektör olarak Avrupa Birliğine girdik. Darısı ülkemizin başına. Her türlü alanda olduğu gibi üyelerin ve bireylerin yan yana durması ve bir araya gelmesi daha güçlü olmalarına vesile oluyor. Bu nedenle gerek daha güçlü olmak ve dünyadaki rakiplerimizle daha sağlıklı mücadele edebilmek adına gerekse bizden hizmet bekleyen sanayi kesimine ve tüm diğer alanlara daha sağlıklı hizmet vermek adına bir çatı altına toplanmak durumundayız” dedi.

”Hedeflerin önemlilerinden birisi, çeviri şirketlerimiz uluslararası kaliteye ulaştırmak”

Derneğin projeleri hakkında bilgi veren ÇİD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Talat Yazıcı, ”Dernek olarak kuruluşumuzdan beri belli hedeflerimiz oldu. Hedeflerin önemlilerinden birisi, çeviri şirketlerimiz uluslararası kaliteye ulaştırmak. Bu hedefler doğrultusunda önemli projelerimizden birisi de yönetici okuludur. Yönetici okulunda düzenlediğimiz seminerlerde, çeviri işletmeleri yöneticilerine çeşitli konularda seminerler vermekteyiz. Bu semineler arasında, çeviri işletmelerinde muhasebenin yönetilmesi, çeviri işletmelerinde kalitenin geliştirilmesi, kendilerini piyasada nasıl farklı bir konuma yerleştirecekleri gibi konular bulunmaktadır. Aralık ayında çeviri ve bütçe oluşturmak, maliyet muhasebesi üzerine seminer vereceğiz. Diğer proje ise üniversite sektör işbirliğidir. Üniversite sektörü işbirliğinde, tüm dünyada reel sektör ile üniversitelerin eğitimi arasında belli bir boşluk oluşmaktadır. Bu boşluğu ortadan kaldırmak için öğrenciler mezun olduktan sonra çalıştıkları işyerlerinde bir süre daha eğitime devam etmektedir. Bu boşluğu ortadan kaldırmak için üniversitelerle işbirliği yaparak semineler vermekteyiz. Bu semineler arasında proje yönetimi, çeviride kalite ve kalitenin ölçülmesi gibi örnekler bulunmaktadır” şeklinde konuştu.

NGN İstanbul çeviri firmasının Genel Koordinatörü Nilgün Başaran ise şöyle konuştu: ”Dernek, çok güzel çalışmalar yapıyor. Türkiye’de bilinmeyen yenilikleri, işletmelere gerek eğitimler olsun gerek yönetici okulu eğitimi olsun bizleri aydınlatıyor ve bize yol gösteriyor. Dünyadaki yenilikleri takip etmemizi sağlıyor. Yurtdışında yapılan yeniliklerden, konferanslardan ve çeviri teknolojilerinden haberdar olmamızı sağlıyor. Sektöre girmek isteyen gençler, üniversitelerden mezun olduktan sonra bizim gibi kurumsal çeviri işletmelerine başvurup bizimle iletişime geçebilirler. Sadece çevirmenlik değil, terminoloji uzmanı da olabiliyor ya da şirketler içerisinde çeşitli departmanlarda da çalışabilirler. Editörlük yapabilirler ya da çeviri teknolojileriyle alakalı konularda uzmanlaşabilirler. Bu tür öğrencileri alıp eğitimden geçiriyoruz”.

”Dernek, kurulduğu günden itibaren akademi işbirliğine çok önem vermiştir”

Derneğin, akademi sektörü ile ilişkisini değerlendiren Diye Danışmanlık ve Çeviri Hizmetleri Kurucu Ortağı Işın Bengi Öner, ”Dernek, kurulduğu günden itibaren akademi işbirliğine çok önem vermiştir. Bu çok önemli bir ilişki. Çeviri uygulamalı bir alan. Tabii ki kurumsal ve bilimsel yönleri var. Akademik programlar içerisinde gerektiği gibi yer veriyoruz. Uygulamalı olduğu için sektörle de işbirliği halinde olmamız gerekiyor. Akademinin sektörden beslenmesi ve akademinin kendi yaptığı çalışmaları sektöre yansıtması çok sağlıklı bir bütünlük oluşturuyor. Dernek olarak bu hep dikkat ettik ve özen gösterdik. Yaptığımız çalışmalar gerçekten de meyvelerini veriyor. Dernek, hazırladığı bir programla her yıl pek çok sayıda üniversiteye ulaşıyor, bilgiler paylaşılıyor. Yani know-how paylaşımı derneğin önem verdiği bir konu” diye konuştu.