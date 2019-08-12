Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Konya'da
KONYA (AA) – Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Tüm amacımız hemşehrilerimize hizmet edebilmek, hemşehrilerimize layık olabilmek ve onların ihtiyaçlarını giderebilmek. Bu anlayışla çalışmalarımızı yapıyoruz. Her zaman gönlümüzü, kapımızı açmaya çalıştık. İnşallah bu anlayıştan da hiçbir zaman uzaklaşmayacağız. Bu anlayıştan ben dahil kim uzaklaşıyorsa, bu davaya ihanet ediyordur, bu davaya hizmet etmiyordur." dedi.
Kurum, memleketi Konya'nın Karapınar ilçesinde, Belediye Yeni Düğün Salonu'nda vatandaşlarla bayramlaştı.
Baba ocağı Karapınar'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurum, kurbanın paylaşmak, yardıma ihtiyacı olana ulaşmak, mazlumlara, mağdurlara, tüm dünyadaki ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmak olduğunu vurguladı. Kurum, "Biz de Türkiye olarak her zaman bu anlayışla, Sayın Cumhurbaşkanımızın, liderimizin ortaya koyduğu vizyonla, tüm dünyadaki mazlumları mağdurları unutmayacak şekilde hareket ediyoruz. Ülke ekonomisi olarak bakıldığında, milli gelirine oranla dünyada en fazla yardım eden ülkeyiz. Çünkü bizim bu noktada önemli bir vizyonumuz, liderimiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan var." ifadelerini kullandı.
Kurum, Karapınar'ın ihtiyaçlarını da yakından takip ettiklerini, ilçede yol yapım çalışmalarına, içme suyu problemini ortadan kaldıracak projelere süratle devam ettiklerini belirtti.
Karapınar'da yapılacak ve yapımı süren projelere ilişkin bilgi veren Kurum, ilçedeki bütün ihtiyaçların giderileceğini, sözü verilen millet bahçesi projesinin de en kısa sürede hayata geçirileceğini söyledi.
– "İhtiyacı olan vatandaşlarımızın konut alabilmesinin önünü açtık"
Ülke genelinde sosyal konut hamlesini de başlattıklarını dile getiren Kurum, şöyle devam etti:
"Sayın Cumhurbaşkanımız lansmanda, 'Bu ülkede sosyal konut ihtiyacı olan hiçbir dar gelir grubu vatandaşım kalmasın' talimatını verdi. Bu talimatlar çerçevesinde 2019 yılı içerisinde 50 bin sosyal konutun projesini başlattık. Bu çerçevede de Konyamıza 2 bin 425 sosyal konutun, kurasını hemen çekmek suretiyle inşaatlarına başladık. Karapınarımıza da 300 konutun inşası en kısa sürede başlayacak. Kuralarımızı çektik, ihtiyacı olan vatandaşlarımızın konut alabilmesinin önünü açtık. Diğer taraftan kentsel dönüşümle alakalı tüm ülkede seferberlik başlattık. Burada da acil öncelikli dönüştürülmesi gereken 90 bin metrekarelik alanda uygulamaya başladık. Uygulamada da hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyecek şekilde, ben de takip edip doğruyu bulmaya çalışıyorum. Doğrunun da bir tane olduğunu düşünüyorum. O yüzden hiçbir vatandaşımıza haksızlık yapmayacak şekilde, onlarla birlikte, omuz omuza inşallah bu süreci yürüteceğiz."
– "Yeni 18 yılların kapısını hep birlikte aralayacağız."
Kurum, hizmet ederken vatandaşın görüşlerine de büyük önem verdiklerini, fikir alışverişinde bulunduklarını kaydederek, şöyle konuştu:
"Tüm amacımız hemşehrilerimize hizmet edebilmek, hemşehrilerimize layık olabilmek ve onların ihtiyaçlarını giderebilmek. Bu anlayışla çalışmalarımızı yapıyoruz. Her zaman gönlümüzü, kapımızı açmaya çalıştık. İnşallah bu anlayıştan da hiçbir zaman uzaklaşmayacağız. Bu anlayıştan ben dahil kim uzaklaşıyorsa, bu davaya ihanet ediyordur, bu davaya hizmet etmiyordur. Bunun dışında bizim de gördüğümüz yanlışlar varsa, hep birlikte bu yanlışlara müdahil olacağız ve yanlışları düzeltme yoluna gideceğiz. İnşallah 2 gün sonra AK Parti'mizin 18. yılını kutlayacağız ve 17 yıllık süreçte yaptığımız hizmetlere yenilerini ekleyeceğiz. İnşallah yeni 18 yılların kapısını hep birlikte aralayacağız."
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da birer konuşma yaparak, Karapınarlı vatandaşların bayramını tebrik etti.
Bayramlaşma programına AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka ve çok sayıda vatandaş katıldı.
-
Suşehri Kaymakam Vekili Partal halkla bayramlaştı
-
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Konya'da
-
Keçiören'de huzurevi sakinlerine konser
-
“Yeni 18 yılların kapısını hep birlikte aralayacağız”
-
Beypazarı'nda bayramlaşma töreni
-
Kırıkkale'de trafik kazaları: 10 yaralı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.