ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NDAN KONYA BÜYÜKŞEHİR’E ÖDÜL
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği örnek akıllı şehir uygulamaları ve Türkiye’nin en uzun bisiklet yolu ağı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ödüllendirildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Dünya Coğrafi Bilgi Sistemleri Günü dolayısıyla düzenlenen “Bilgi Toplumun Yaşam Alanı: Akıllı Şehirler” Sempozyumu ve Fuarı Ankara ATO Congresium’da yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı programda çeşitli projelerde gösterdikleri başarılardan dolayı il ve ilçe belediyelerine ödül verdi. Konya Büyükşehir Belediyesi de ‘En İyi Akıllı Kent Uygulamaları’ alanında ödüle layık görüldü.
Ödülü Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin elinden alan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya olarak yaşam kalitesi açısından bisiklet yolları yapımını ve bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasını önemli bulduklarını söyledi.
Verilen ödül nedeniyle teşekkür eden Başkan Akyürek, yeni yapılan tüm yollara mutlaka bisiklet yolu ilave edildiğini hatırlattı. Konya’da artık bisiklet yolu olmayan cadde yapılmadığını kaydeden Başkan Akyürek, şu anda 500 kilometrede fazla olan bisiklet yollarında 2023 hedefinin bin kilometre olduğunu dile getirdi. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak ilk defa bisiklet yolları ile ilgili standartları oluşturduklarını ve uyguladıklarını vurgulayan Başkan Akyürek, Türkiye’deki ilk uygulamalardan olan ‘Akıllı Bisiklet’ projesinin de yoğun ilgi gördüğünü sözlerine ekledi.
Program kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi’nin akıllı şehir uygulamaları ve Konya Coğrafi Bilgi Sistemi anlatıldı.
-
GÖZLERİNİZİ AŞIRI OVALAMAYIN, YOKSA
-
VETERİNER FAKÜLTESİ, UYGULAMA BİRİMLERİYLE ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR
-
MISIRLI İŞ ADAMLARI MÜSİAD KONYA’DA İŞ FORMUNA KATILDI
-
KONYA’NIN 31 İLÇESİNDE EĞİTİMCİLERE ATIK PİL EĞİTİMİ VERİLDİ
-
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NDAN KONYA BÜYÜKŞEHİR’E ÖDÜL
-
ASGARİ ÜCRETTE ZAM PAZARLIĞI BAŞLIYOR
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA İLÇE JANDARMANIN TİTİZLİĞİ İLE KISA SÜREDE ZANLILAR YAKALANDIKonya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Konya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Alibeyhüyüğü Mahallesi’nde yanmış otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, aracın Nebahat Ulukavak’a ait olduğunu belirledi. Cesedin ise kadının, bir gündür kendisinden haber alınamayan oğlu Emre Ulukavak’a (27) ait olduğu […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.