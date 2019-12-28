CHP Çubuk İlçe Başkanı Çokcan güven tazeledi
ANKARA (AA) – CHP Çubuk İlçe Başkanlığına yeniden Vural Çokcan seçildi.
Çubuk Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Salonu'nda düzenlenen kongrede Çokcan ile Murat Koçak başkanlığa aday oldu.
Toplam 99 delegenin oy kullandığı kongrede 73 oy alan Çokcan, yeniden ilçe başkanlığına seçildi. Koçak ise 26 oyda kaldı.
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, kongrede yaptığı konuşmada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı hakkındaki iddialarla ilgili, "İstedikleri kadar çamur atsınlar, istedikleri kadar savcıları, müfettişleri harekete geçirsinler. Ne Ankara Büyükşehir Belediyesinde ne de CHP’nin olduğu bir yerde asla rüşvet ve kirli para olamayacaktır. Elbette içerisinden onaylamayacağımız insanlar olacaktır ama önce onları biz buluruz ve kendi içerimizde gereğini yaparız." dedi.
CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ise iktidara yürümeye çalıştıkları bu yolda güçlü örgütlere ihtiyaçları olduğunu söyledi.
Çubuk'unda aralarında olduğu birçok ilçede oy oranlarını önemli oranda artırdıklarını anlatan Güvener, bunda Millet İttifakı'nın da rolü bulunduğunu kaydetti.
Vural Çokcan da 3 dönemdir onurlu bayrağı taşıdığını belirterek, kendisine yardımcı olan ve arkasında duranlara teşekkür etti.
Kongreye CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil ile partililer katıldı.
-
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı
-
CHP Çubuk İlçe Başkanı Çokcan güven tazeledi
-
Beypazarı Kaymakamı Ayca Sekli Mahallesi'ni ziyaret etti
-
Konya'da “2019'a Elveda-Ver Elini Kardeşim” programı düzenlendi
-
Futbol: Süper Lig
-
Eğitim Bir-Sen, “Eğitime Bakış” dergisinin 15. yılını kutladı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.