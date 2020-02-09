CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya, partisinin Kırşehir İl Kongresi'nde konuştu:
KIRŞEHİR (AA) – CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Herkes aklını başına toplasın, Amerika'yı da Rusya'yı da emperyalist güçleri de biz bu topraklardan kovalı 100 yıl oldu. Bunu bilmiyorsunuz, hatırlayacaksınız. Geçmişini bilmeyen geleceği kuramaz." dedi.
Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen CHP Kırşehir İl Kongresi'nde konuşan Kaya, Türkiye siyasetinin son 4 yıldır seçimle kendisini halkın önüne sunduğunu, 18 yıllık AK Parti iktidarının hemen hemen 2 yılda bir seçim yaptığını belirtti.
İktidarın "istikrar" ve "sürekli seçimle uğraşmayalım" dediğini dile getiren Kaya, şunları kaydetti:
"Sizler de farkındasınız ki milletin önüne hep sandık geldi. 'Milletvekilliği, referandum, belediye başkanlığı' dediler. Hep beraber oy verildi. İşte bu seçimlerde Kırşehir'de CHP'nin önemli bir başarısı var. Bu başarıya dönüp bakmak, incelemek lazım. Baktığınızda Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, MHP'ye oy verenler de dahil olmak üzere çok büyük bir Millet İttifakı oluşturuldu. Bu ittifak, Türkiye'nin makus tarihini yenmek üzere yola çıkan bir ittifaktır. İttifak Kırşehir'de 24 Haziran seçimlerinde Kırşehir'in 2 milletvekilinden birini aldı. Ardından il ve ilçe belediye başkanlığını da yine bu ittifak kazandı."
Kaya, ülkedeki çeşitli sorunlara iktidarın çözüm bulamadığını ileri sürerek, "Ekonomik kriz hat safhada etkiliyor insanlarımızı. Hani söylüyorlar ya 'Ekonomi iyiye gidiyor, enflasyon tek haneli rakamlara düşecek.' Kendi rakamlarıyla yalan söylüyorlar. Ülkenin büyük kesimi açlık sınırı altında yaşıyor." diye konuştu.
Dış politikada da ciddi sorunlar yaşandığını savunan Kaya, "Dış politikada tek bir komşumuzla ilişkilerimiz iyi değil. Irak, Suriye, İran, Bulgaristan, Yunanistan hiçbiri ile iyi değiliz. Peki nereyle iyiyiz? Amerika ve Rusya ile. Orada burada oyuncak olacak bir Cumhuriyet yok. Herkes aklını başına toplasın, Amerika'yı da Rusya'yı da emperyalist güçleri de biz bu topraklardan kovalı 100 yıl oldu. Bunu bilmiyorsunuz, hatırlayacaksınız. Geçmişini bilmeyen geleceği kuramaz." ifadelerini kullandı.
CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun da birer konuşma yaptığı kongrede, tek aday olan mevcut il başkanı Baran Genç, güven tazeledi.
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya, partisinin Kırşehir İl Kongresi'nde konuştu:
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