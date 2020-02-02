CHP Grup Başkanvekili Özel'den erken seçim açıklaması:
KIRIKKALE (AA) – CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 2023 genel seçimlerinin erkene alınması durumunda seçime hazır olduklarını söyledi.
Türk Metal Sendikası Düğün Salonu'nda, partisinin Kırıkkale İl Başkanlığı Olağan Genel Kurulu'na katılan Özel, burada yaptığı konuşmada, CHP'nin herhangi bir parti olmadığını, Cumhuriyetten önce savaş meydanlarında kurulduğunu söyledi.
Özel, "Bu parti öyle bir partidir ki seçimler olur, seçimler biter, en zor dönemlerde iktidara gelir, iktidarını yapar ve seçimlerle gider. Çünkü kültüründe tek adam rejiminden ülkeyi önce parlamentolu bir yönetime sonra parlamenter demokratik bir sisteme ve en nihayetinde çok partili demokratik parlamenter sisteme kavuşturmuştur. CHP'nin her kongresi, ibret niteliğinde, demokratik, barış içerisinde ve kardeşçe, kendisine güven, Türkiye'ye umut veren kongrelerdir." dedi.
Çok kuvvetli ihtimalle bir daha il kongresi yapmadan, Cumhuriyetin 100. yılında, 29 Ekim 2023'te Cumhurbaşkanlığı makamında oturacak kişiyi belirleyecek seçimlerin yapılmış olacağını ifade eden Özel, seçimlerin zamanında yapılması halinde 2023 Haziran'da olacağını belirtti.
Özel, şöyle konuştu:
"Erkene alınırsa dünden razıyız, bugünden hazırız. Yapılacak seçimlerle bu ülkeyi yönetecek Cumhurbaşkanı ve demokratik parlamenter sistemin, 16 Nisan'da aldığı yarayı ortadan kaldıracak hatta 12 Eylül darbesiyle hesaplaşacak, onun tortularını da kazıyacak, Atatürk'ün vasiyetine uygun şekilde muasır medeniyetlerin en iyisini alıp, onu da aşacak geliştirilmiş parlamenter sistemi kuracak, Millet Meclisini de o seçimler oluşturacak."
Genel kurula, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ ve partililer katıldı.
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