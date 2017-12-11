CHP içi muhalefet kızışıyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti tüzüğünde gerçekleştirdiği düzenlemeler sebebiyle karşı teşkilatların desteğini alarak bir adayın çıkması neredeyse imkânsız hâle gelirken, Kılıçdaroğlu’na yakın kurmaylar ve muhalifler arasında daha şimdiden 2019’da yapılacak yerel seçimlerde belediye başkan adaylığı rekabeti başladı. Parti içinde muhalifler ile kurmayların 3-4 Şubat’ta gerçekleştirilecek olan Olağan Kurultay sonrasında rekabeti kızıştıracakları konuşuluyor. Kılıçdaroğlu’nun 9 şehirde yine sağ kökenli adaylara öncelik vereceği iddiaları karşısında muhaliflerin seslerini daha da yükselteceği belirtiliyor. Cumhurbaşkanlığı referandumu sonuçları, AK Partili 4 belediye başkanın istifalarının yerel seçimlerde lehine döneceğini hesap eden CHP içinde de bugüne kadarki alışılagelmiş rekabetin dışında kurmaylar ve Kılıçdaroğlu muhaliflerinin, kulis faaliyeti yürüttükleri belirtiliyor. İstanbul’da Akif Hamzaçebi ile Gürsel Tekin rekabeti ön plana çıkıyor. Ayrıca Mustafa Sarıgül için de kulis yapan bir kesimin olduğu belirtiliyor, Büyükşehir için rekabete girecek bir diğer ismin ise eski Kadıköy Belediye Başkanı Selâmi Öztürk olacağı ifade ediliyor. Parti içindeki muhalifler ile kurmaylar arasındaki rekabetin en sert hissedileceği belediyelerin İstanbul ve Ankara’daki ilçe belediye başkan adaylıkları olacağı belirtiliyor. Ankara için öne çıkan ilk ismin ise Murat Karayalçın olduğu ifade ediliyor.
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