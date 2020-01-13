CHP Karapınar İlçe Başkanı Haydar Karabacak oldu

KONYA (AA) CHP Karapınar İlçe Teşkilatının 37. Olağan Genel Kurul toplantısı gerekleştirildi.

Bir kafede yapılan genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı.

Faaliyet ve denetim raporları okunup oylandı. Daha sonra İlçe Başkanı Ahmet Sezer, yaptığı konuşmada, 31 Mart yerel seçimlerinde önemli bir oy aldıklarını belirterek, yapılan çalışmalara destek veren herkese teşekkür etti.



CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener de iktidarın ülkeyi geleceğe hazırlayamadığını, her kesimindeki insanın huzursuz olduğunu ileri sürdü.

Şener, mevcut iktidarın gidici olduğunu vurgulayarak, "Herkesin ortak isteği bu iktidardan bir an evvel kurtulmak" dedi.

Daha sonra seçime gidildi. Tek listenin katıldığı seçimde Haydar Karabacak ilçe başkanı oldu.

CHP Karapınar İlçe Yönetim kurulu şu isimlerden oluştu. Haydar Karabacak, Ahmet Altıntop, Ahmet Arı, İbrahim Aydın, Deniz Balıkçı, Asuman Çınar, İlter Çorakçı, Mustafa Şenel, Mustafa Süre, Lütfi Ünal, Yakup Uzunöz, Turgay Yaman, Nurdoğan Yılmaz