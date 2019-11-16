CHP Spor Kurulu, görme engelli şampiyonların sevincine ortak oldu

ANKARA (AA) – CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Spor Kurulu Başkanı Yıldırım Kaya ile Spor Kurulu üyeleri, Sesi Görenler Futbol Liginde 7. kez şampiyon olan Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcularının sevincine ortak oldu.

Ahlatlıbel Tesislerinde oynanan Türkiye Sesi Görenler Futbol Ligi 14. hafta maçında Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü ile Türkiye Görme Engelliler Derneği (TURGED) Spor Kulübü karşı karşıya geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya ve CHP Spor Kurulu üyeleri ile Türkiye Futbol Federasyonu Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy'un da izlediği karşılaşma öncesi futbolcular, "Otizme mavi ışık yak" pankartı ile "En büyük engel sevgisizliktir" dövizi açtı.

Yıldırım Kaya, açılan pankartların kendisini duygulandırdığını belirterek, "Sadece Türkiye'ye değil, dünyaya bir mesaj veriyorlar. 'Biz her şeyi yapabiliriz, yeter ki bize inanın, güvenin' diyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Spor Kurulu olarak 3 yıldır Türkiye'deki tüm engelli sporcuları ve takımları desteklediklerini ifade eden Kaya, bu konuya asla siyasi bir gözle bakmadıklarını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy da federasyon olarak 2006 yılından bu yana ülkedeki engelli futbolunu desteklediklerini kaydetti.

– Şampiyonluk kutlaması

Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı 1-0 kazanan Çankaya ekibi, 7. kez şampiyon oldu.

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü oyuncuları, kupayı aldıktan sonra şampiyonluk sevinci sergiledi. Kaya ve CHP Spor Kurulu üyeleri şampiyon sporcuları kutladı.

Gürsoy da maçın ardından her iki takımın başkan, antrenör ve kaptanlarına milli takım forması hediye etti.