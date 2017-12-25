CHP yine AYMye gidiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, OHAL kapsamında yayımlanan 695 ve 696 sayılı KHK’ların iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvuracaklarını açıkladı. MYK toplantısının gündemini paylaşmak için CHP Genel Merkezinde basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, FETÖ mensubu teröristlere giydirilecek tek tip elbise uygulamasını eleştirerek, “Bunun tek bir adı vardır, Guantanamo özentisi içerisindesiniz. Aldığı örneğe bakın, dünyanın nefret ettiği bir örneği bizim halkımıza, milletimize, Türkiye’ye layık gören bir kişi ile karşı karşıyayız.