CHP'de devir teslim töreni
KARAMAN (AA) – CHP Karaman İl Kongresini kazanan Mustafa Cem Kağnıcı, düzenlenen törenle görevi eski Başkan Kadir Ergin'den devraldı.
Parti il binasında düzenlenen törende konuşan Kağnıcı, CHP Karaman il teşkilatının 81 ile örnek gösterilecek bir yönetim tarzında olduğunu söyledi.
Kağnıcı, "Eski il, ilçe başkanlarımız hep beraber çalıştık. Görev almış il başkanımıza ve yönetimine bu kapı asla kapalı olmayacak. Bundan 5 sene önce anahtarı vekilimize bırakıp gitmiştim. Bugün görev yine bize nasip oldu." diye konuştu.
Ergin ise yeni göreve seçilen Kağnıcı'ya ve yeni yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diledi.
Daha sonra Ergin, İl Başkanı Kağnıcı'ya partinin anahtarını ve mazbatasını verdi.
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