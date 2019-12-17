CHP'den “Doğa Koleji” açıklaması
ANKARA (AA) – CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Doğa Kolejinde eğitim gören öğrencilerin durumuna ilişkin, "Gelin, bu çocukların kaderiyle oynamayın. Oynadığınız kader, bu çocukların kaderi değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin kaderi." dedi.
Kaya, Doğa Kolejinin Eryaman'daki şubesini ziyaret ederek, öğretmenler ve velilerle görüştü.
Okul önünde basın açıklaması yapan Kaya, bu kritik dönemde öğretmen ve öğrencilerin mağdur edilmesine ilgili bakanlıkların seyirci kalmasının mümkün olamayacağını söyledi.
Bu okullarda eğitim gören çocukların Türkiye'nin geleceği ve umudu olduğunu belirten Kaya, ailelerin çocuklarının, laik, demokratik, bilimsel bir eğitim almaları için maddi imkanlarını zorlayarak onları bu okullara gönderdiğini dile getirdi.
Kaya, öğretmenlerin ücret alamadığını, evine ekmek götüremediğini, çocuğuna kıyafet alamadığı için de öğrencisine ders veremeyeceğini ifade ederek "Buradan bir kez daha Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Simit Sarayı'nı kurtardın, İstanbul'a bir ihanet şebekesi şeklinde bir darbe daha vuruyorsun. Tank Palet Fabrikası'nı Katarlılara peşkeş çektin. Katarlılarla var olan ilişkilerini ya da bu ülkenin çocuklarının verdiği vergilerle şu okulları kurtar." diye konuştu.
Milli Eğitim Bakanlığına ise müfettiş göndererek buradaki duruma el koyması, öğretmenleri kendi kadrosuna alması, okulu da kendi inisiyatifine alması çağrısında bulunan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Eğitim öğretim, hak ettiği şekilde dönsün. Size söz veriyoruz; Buradaki çocuklar sene sonunda hem LGS'de hem üniversiteye hazırlıkta Türkiye'nin en başarılı çocukları olacak. Gelin, bu çocukların kaderiyle oynamayın. Oynadığınız kader, bu çocukların kaderi değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin kaderi."
– "Artık somut bir çözüm bekliyoruz"
Velileri temsilen açıklama yapan Hamza Osmancıklıoğlu ise sabrı tükenen öğretmenlerin yasal haklarını kullanarak derslere girmediğini, bu sebeple çocukların eğitim öğretiminin kesintiye uğradığını ifade etti.
Okulda var olan doğal gaz, elektrik sorununa ilaveten ücretini peşin ödedikleri halde yemek hizmetlerinin de aksayacağı duyumunu aldıklarını aktaran Osmancıklıoğlu, temel ihtiyaçlar konusunda endişelerinin gün geçtikçe arttığını söyledi.
Hamza Osmancıklıoğlu,"Öğrenci velileri olarak çocukların eğitim hayatını kesintiye uğratan temel sorunların çözümü beklerken Milli Eğitim Bakanlığı ve muhatap kuruluşlarda yaşanan problemler bir alım satım süreci olarak algılanmaktadır." dedi.
Artık somut bir çözüm beklediklerini vurgulayan Osmancıklıoğlu, yetkililerden aksaklıkların giderilmesi talebinde bulundu.
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