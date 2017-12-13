ÇİFTÇİDEN RECEP KONUK’A TEŞEKKÜR

Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, mahsulün rezil rüsva olmasını önleyen AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk’a çiftçiler adına teşekkür etti.

Üretimin her aşamasında çiftçinin yanında yer alan Konya Şeker, ayçiçeği üreticisinin de yüzünü güldürü. Piyasadaki en yüksek fiyatın 21 kuruş üzerine çıkan Konya Şeker, ürünün değer kaybetmeden satılmasını sağlamış oldu. Konya Şeker’in açıkladığı rakamları değerlendiren Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, mahsulün rezil rüsva olmasını önleyen AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk’a çiftçiler adına teşekkür etti.

Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker yaptığı açıklamada, ayçiçeği rakamlarını değerlendirdi. Tahmini rekoltenin Konya’da 400 bin ton ayçiçeği olduğunu söyleyen Kavuner, bu büyük üretim rakamına rağmen ayçiçeği fiyatlarının üreticiyi memnun edecek seviyede oluşmasında Konya Şeker’in uyguladığı alım politikasının etkili olduğunu belirtti.

Konya Şeker’in yaklaşık 100 bin ton alım yapmasına rağmen Konya Şeker dışında pazara arz edilen 250-300 bin ton ürünün yüksek fiyattan satılmasının, Konya Şeker’in Ağustos ayında ürün alımı yapmasına rağmen fiyatları açıklamamasıyla sağlandığını anlatan Kavuneker, hem Konya Şeker’in verdiği fiyat hem de piyasada oluşturduğu üretici lehine denge için Recep Konuk’a teşekkür etti.

Kavuneker, “Konya Şeker, büyük ayçiçek alıcıları için de yine en iyi fiyatı verdi. Çiftçinin ürününün rezil rüsva olmasını önleyen AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk’a çiftçiler adına teşekkür ediyorum. Recep Konuk, her zaman çiftçimizin, üreticimizin yanında yer almıştır. Biz buna her zaman tanıklık ediyoruz. Bu sene de uygulanan politika ile çiftçimiz ayçiçeğini ölü fiyatına satmamış, malını tüccara kaptırmamış, hak ettiği fiyatı alarak, ürettiğine pişman olmamıştır. Ayçiçeği çok fazla sulama yapılmadan da üretilebilmektedir. Bunun için özellikle pancarın münavebesindeki tarlalarla ayçiçeği ekilerek su masrafı da önleniyor, çiftçimize de ciddi gelir kaynağı oluşturuyor. Konya Şeker, Başkan Recep Konuk’un vizyonu ile Altınekin’e ham yağ üretim fabrikası kurdu. Bu fabrika sayesinde Konyalı çiftçimiz hem geliri yüksek olan bir ürün kazanmış oldu hem de ülkemiz ithal yükünden bir nebze de olsun kurtuldu. Konya Ovamızdaki su sıkıntısını biliyoruz, onun için ayçiçeği gibi az su isteyen isteyen ürünlerin bölgemizde daha fazla desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Çiftçimiz üretmeli, tarlasını ekmeli, köylümüz gelirini köyünde elde etmeli, hem ülkesine katma değer oluşturmalı hem de çağın sunduğu bütün imkanlardan faydanalabileceği bir geliri elde etmelidir. Bunun yolu, üretilen ürünün değerinde satılmasıdır. Sayın Recep Konuk, bu işin nasıl olacağını göstermiştir, önemli bir yol açmıştır. Konya Şeker, bugün regülasyon görevi yapmakta, çiftçinin ürününün para etmesini sağlamaktadır. Konyamızda üretilen 400 bin ton ayçiçeğini, doğru politikalarla çok rahat bir şekilde 800 bin tonlara çıkartabiliriz” diye konuştu.

Konya, Türkiye’nin toplam ayçiçeği üretiminin yaklaşık yüzde 26’sını karşılayarak ayçiçeği üretimi sıralamasında Türkiye’de il bazında 2013 yılından bu yana birinci konumda bulunuyor.