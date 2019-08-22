Çiftçilere 68 milyon liralık destek

KAYSERİ (AA) – Kayseri'de, kırsal kalkınma destekleri kapsamında 2006-2019 yılları arasında 2 bin 653 üreticiye, 68 milyon liralık hibe ödemesi yapıldı.

Kayseri Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kadir Has Kongre Merkezi'nde "13. Etap Tarıma Dayalı Yatırımlarının Desteklenmesi" kapsamında bilgilendirme programı düzenlendi.

Programda konuşan Kayseri Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü İbrahim Acar, 2006 yılında başlayan desteklerin çiftçilere olumlu katkısının olduğunu söyledi.

Kırsal kalkınma desteklerinin önemli olduğunu vurgulayan Acar, şunları kaydetti:

"Konusunda uzman arkadaşlarımızla çiftçilerimize destek olmaya çalışıyoruz. Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasına yönelik kırsal alanda gelir seviyesinin yükseltilmesini hedefliyoruz. Bunun dışında küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesini de hedefliyoruz. İlimizde yapılan kırsal kalkınma destekleri kapsamında hibe ödemeleri de var. Kırsal kalkınma destekleri kapsamında 2006-2019 yılları arasında 2 bin 653 üreticiye, 68 milyon lira hibe ödemesi yapıldı. Destekler, tarıma dayalı yatırımlar, bireysel sulama sistemleri, makine ekipmanı gibi üç ana başlıktan oluşuyor."

Kayseri Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ise çiftçiliğin önemine vurgu yaparak, kapılarının her zaman üreticilere açık olduğunu ifade etti.

Hibe destekleri için son başvurunun 30 Eylül 2019 olduğunu anımsatan Şahin, üreticilerin geç kalmadan kendilerine başvurması gerektiğini belirtti.